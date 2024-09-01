Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1849 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1849 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Александр за 4300 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
2041 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность PF66 RB
Цена
******
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Где продать?
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