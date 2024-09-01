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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1849 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1849 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1849 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1849 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Александр за 4300 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (2)
Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
2041 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
662 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность PF66 RB
Цена
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Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - January 8, 2007
Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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