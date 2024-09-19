Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1840 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1840 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность SP66 BN PCGS
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
4080 $
Цена в валюте аукциона 4080 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS62 RB RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS63 PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность MS62
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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