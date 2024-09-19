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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1840 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1840 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1840 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1840 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность SP66 BN PCGS
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
4080 $
Цена в валюте аукциона 4080 USD
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS62 RB RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS63 PL
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS61
Цена
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Rauch - September 20, 2013
Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - March 25, 2011
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - March 25, 2011
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность MS62
Цена
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Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность PF62
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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