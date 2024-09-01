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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1830 года СПБ. 7 перьев в хвосте (Россия, Николай I)

Разновидность: 7 перьев в хвосте

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1830 года СПБ 7 перьев в хвосте - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1830 года СПБ 7 перьев в хвосте - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,02 гр
  • Диаметр 29,1 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1830 года со знаком СПБ. 7 перьев в хвосте. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Spink UK за 2300 USD. Торги состоялись 16 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 PL
Цена
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU
Цена
774 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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