Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1830 года СПБ. 7 перьев в хвосте (Россия, Николай I)
Разновидность: 7 перьев в хвосте
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,02 гр
- Диаметр 29,1 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1830 года со знаком СПБ. 7 перьев в хвосте. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Spink UK за 2300 USD. Торги состоялись 16 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русское Наследие (2)
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU
Цена
774 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?
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