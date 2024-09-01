Пробные 2 копейки 1830 года СПБ. 7 перьев в хвосте (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1830 года со знаком СПБ. 7 перьев в хвосте. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Spink UK за 2300 USD. Торги состоялись 16 января 2021.

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