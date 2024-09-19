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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1828 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1828 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1828 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1828 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1245 проданному на аукционе SINCONA AG за 35000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PF62 RB NGC
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
9355 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF62 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Империя - October 28, 2021
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS61
Цена
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Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS60
Цена
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Империя - July 24, 2020
Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS61
Цена
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Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность MS60
Цена
Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1828 СПБ (Пробные) на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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