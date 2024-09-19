Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1828 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1828 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1245 проданному на аукционе SINCONA AG за 35000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PF62 RB NGC
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
9355 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF62 RB NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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