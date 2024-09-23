Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1830 года СПБ. 5 перьев в хвосте. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: 5 перьев в хвосте. Новодел
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,02 гр
- Диаметр 29,1 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1830 года со знаком СПБ. 5 перьев в хвосте. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе MDC Monaco за 3600 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
1158 $
Цена в валюте аукциона 107000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 PL
Цена
675 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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