Пробные 2 копейки 1830 года СПБ. 5 перьев в хвосте. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1830 года со знаком СПБ. 5 перьев в хвосте. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе MDC Monaco за 3600 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

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