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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1830 года СПБ. 5 перьев в хвосте. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: 5 перьев в хвосте. Новодел

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1830 года СПБ 5 перьев в хвосте Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1830 года СПБ 5 перьев в хвосте Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,02 гр
  • Диаметр 29,1 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1830 года со знаком СПБ. 5 перьев в хвосте. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе MDC Monaco за 3600 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
1158 $
Цена в валюте аукциона 107000 RUB
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 PL
Цена
675 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62 PL
Цена
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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