Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Полушка 1849 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полушка
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Полушка 1849 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2259 проданному на аукционе The New York Sale за 11000 USD. Торги состоялись 12 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
673 $
Цена в валюте аукциона 615 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS64 PL ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность SP64 BN
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность SP64 BN
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность PF62 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS65
Цена
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Где продать?
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