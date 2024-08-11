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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Полушка 1849 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробная Полушка 1849 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробная Полушка 1849 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полушка
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Полушка 1849 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2259 проданному на аукционе The New York Sale за 11000 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (1)
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
673 $
Цена в валюте аукциона 615 EUR
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS64 PL ННР
Цена
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Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность SP64 BN
Цена
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Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность SP64 BN
Цена
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Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Stack's - January 14, 2015
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность PF62 BN PCGS
Цена
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Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS65
Цена
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Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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