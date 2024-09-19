5 копеек 1849 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1849 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Империя за 240000 RUB. Торги состоялись 15 марта 2013.

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