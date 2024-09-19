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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1849 года ЕМ (Россия, Николай I)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1849 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Империя за 240000 RUB. Торги состоялись 15 марта 2013.

Сохранность
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  • Империя (1)
Россия 5 копеек 1849 ЕМ на аукционе Империя - March 15, 2013
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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