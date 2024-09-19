Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1849 года ЕМ (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1849 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Империя за 240000 RUB. Торги состоялись 15 марта 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Империя (1)
Где продать?
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