Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Денежка 1849 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробная Денежка 1849 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробная Денежка 1849 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Денежка
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Денежка 1849 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Редкие Монеты за 350000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (6)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
3916 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность PL65 ННР
Цена
5600 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rauch - June 5, 2019
Продавец Rauch
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Денежка 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1849 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Денежка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск