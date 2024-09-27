Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Денежка 1849 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Денежка
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Денежка 1849 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Редкие Монеты за 350000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность PL65 ННР
Цена
5600 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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