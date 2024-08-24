Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1849 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1849 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2257 проданному на аукционе The New York Sale за 8250 USD. Торги состоялись 12 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность SP64 RD PCGS
Цена
1250 $
Цена в валюте аукциона 1250 USD
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность SP64 RD PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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