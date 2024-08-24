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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1849 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1849 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1849 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1849 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2257 проданному на аукционе The New York Sale за 8250 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность SP64 RD PCGS
Цена
1250 $
Цена в валюте аукциона 1250 USD
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
3304 $
Цена в валюте аукциона 270000 RUB
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Stack's - June 25, 2021
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Stack's - June 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность SP64 RD PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Heritage - April 10, 2017
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF61 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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