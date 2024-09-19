Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" (Россия, Николай I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,120,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (330)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1849 года "Орел 1846-1849" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 25350 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (20)
- BAC (7)
- CNG (1)
- Coins.ee (7)
- COINSNET (6)
- Gorny & Mosch (4)
- Grün (1)
- Haljak Coin Auction (2)
- Heritage (14)
- Katz (22)
- Künker (7)
- La Galerie Numismatique (3)
- MARCINIAK (2)
- MDC Monaco (1)
- MS67 (6)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- MUNZE (2)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Niemczyk (4)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (9)
- Numisor (1)
- Rare Coins (20)
- Rauch (1)
- RedSquare (2)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (20)
- SINCONA (8)
- Stack's (1)
- Teutoburger (3)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (2)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (1)
- Александр (34)
- Денга1700 (2)
- Империя (24)
- Имперская монета (39)
- Монеты и Медали (7)
- НИКО (4)
- Русский Нумизматический Дом (13)
- Русское Наследие (23)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 16
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1849 "Орел 1846-1849" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск