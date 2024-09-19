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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,120,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (330)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1849 года "Орел 1846-1849" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 25350 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 7800 RUB
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Продавец RedSquare
Дата 21 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Haljak Coin Auction - March 17, 2024
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1849 "Орел 1846-1849" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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