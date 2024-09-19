Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1849 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 35,7 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1849 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе MS67 за 340000 RUB. Торги состоялись 8 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
3982 $
Цена в валюте аукциона 340000 RUB
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS64 PL
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF63 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64 PL
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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