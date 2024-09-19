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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 5 копеек 1849 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1849 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1849 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 35,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1849 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе MS67 за 340000 RUB. Торги состоялись 8 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
3982 $
Цена в валюте аукциона 340000 RUB
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS64 PL
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - September 9, 2019
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF63 RD NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - January 7, 2019
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64 PL
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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