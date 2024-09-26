Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1849 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1849 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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