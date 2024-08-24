Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1849 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1849 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2256 проданному на аукционе The New York Sale за 28000 USD. Торги состоялись 12 января 2017.
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