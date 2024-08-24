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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1849 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1849 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1849 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1849 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2256 проданному на аукционе The New York Sale за 28000 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

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Россия 2 копейки 1849 ЕМ на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
28000 $
Цена в валюте аукциона 28000 USD
Россия 2 копейки 1849 ЕМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 2 копейки 1849 ЕМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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