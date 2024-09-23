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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 5 копеек 1849 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1849 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1849 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 35,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1849 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2253 проданному на аукционе The New York Sale за 14000 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
3141 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1650 USD
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе MS67 - April 3, 2019
Продавец MS67
Дата 3 апреля 2019
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 6, 2017
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 6 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS62 RB
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Александр - May 29, 2014
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Александр - May 29, 2014
Продавец Александр
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 5 копеек 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS64
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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