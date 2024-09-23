Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1849 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 35,7 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1849 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2253 проданному на аукционе The New York Sale за 14000 USD. Торги состоялись 12 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1650 USD
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 3 апреля 2019
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 6 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS62 RB
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS64
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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