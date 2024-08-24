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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1840 года. Без обозначения монетного двора. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Без обозначения монетного двора. Новодел

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1840 года Без обозначения монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1840 года Без обозначения монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1840 года. Без обозначения монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Rare Coins (1)
Россия 1 копейка 1840 (Пробная) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS65
Цена
3882 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 1 копейка 1840 (Пробная) на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 1 копейка 1840 (Пробная) на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность PF63 RD NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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