Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1840 года. Без обозначения монетного двора. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Без обозначения монетного двора. Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1840 года. Без обозначения монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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