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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1830 года СПБ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1830 года СПБ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1830 года СПБ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,56 гр
  • Диаметр 23,6 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1830 года со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1625 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3500 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61
Цена
1238 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность PL64 ННР
Цена
1040 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS65 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS64 PL
Цена
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - May 7, 2021
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS62 BN PL RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе AURORA - September 23, 2020
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность UNC PL
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность MS61 BN NGC
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - September 9, 2019
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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