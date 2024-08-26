Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1830 года СПБ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,56 гр
- Диаметр 23,6 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1830 года со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1625 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3500 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность PL64 ННР
Цена
1040 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS65 BN RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS62 BN PL RNGA
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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