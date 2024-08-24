Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1840 года СПБ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1840 года со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 22083 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность SP63 RD PCGS
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2018
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Где продать?
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