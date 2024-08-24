Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1840 года СПБ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1840 года СПБ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1840 года СПБ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1840 года со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 22083 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (2)
  • Heritage (2)
  • Künker (1)
  • MDC Monaco (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (2)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (5)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность SP63 RD PCGS
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Stack's - March 3, 2023
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Stack's - August 16, 2019
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2018
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность MS64
Цена
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1840 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск