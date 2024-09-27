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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1828 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1828 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1828 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1828 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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Россия 1 копейка 1828 СПБ (Пробная) на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
8750 $
Цена в валюте аукциона 8750 USD
Россия 1 копейка 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - August 15, 2019
Россия 1 копейка 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Россия 1 копейка 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64
Цена
******
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Россия 1 копейка 1828 СПБ (Пробная) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1828 СПБ (Пробная) на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Россия 1 копейка 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Империя - May 15, 2009
Продавец Империя
Дата 15 мая 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 копейка 1828 СПБ (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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