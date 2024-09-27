Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1828 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1828 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
8750 $
Цена в валюте аукциона 8750 USD
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 мая 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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