Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1840 года СПБ (Россия, Николай I)
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1840 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
701 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 22 января 2010
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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