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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1840 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1840 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1840 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1840 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
701 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Stack's - August 19, 2011
Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Империя - January 22, 2010
Продавец Империя
Дата 22 января 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1840 СПБ (Пробная) на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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