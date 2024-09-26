Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: VL Nummus
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,500,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (306)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Александр за 3400 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.
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Сохранность (слабы)
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Дата 18 мая 2024
Сохранность Нет оценки
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Дата 12 апреля 2024
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Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
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