Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,500,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (306)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Александр за 3400 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (19)
  • BAC (3)
  • Baldwin's (1)
  • Bid & Grow Auctions (1)
  • Busso Peus (1)
  • Chaponnière (1)
  • Coins.ee (5)
  • COINSNET (2)
  • Gärtner (1)
  • Goldberg (3)
  • Gorny & Mosch (6)
  • Haljak Coin Auction (3)
  • Heritage (14)
  • Katz (12)
  • Kroha (1)
  • Künker (13)
  • La Galerie Numismatique (3)
  • London Coins (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Morton & Eden (1)
  • MS67 (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • MUNZE (8)
  • Münzenonline (1)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (1)
  • Nuance Auction Galleries, Inc. (1)
  • Numimarket (2)
  • Numis.be (1)
  • Numisbalt (5)
  • Numisor (1)
  • PDA & PGN (1)
  • Pegasus Auctions (2)
  • Rare Coins (30)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (3)
  • SINCONA (21)
  • Stack's (3)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (2)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • Via (1)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (1)
  • WCN (5)
  • Александр (29)
  • Денга1700 (3)
  • Империя (16)
  • Имперская монета (31)
  • Монеты и Медали (5)
  • НИКО (5)
  • ОЛНЗ (2)
  • Русский Нумизматический Дом (16)
  • Русское Наследие (5)
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
527 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1830 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск