Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1830 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1830 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе MS67 за 130000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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