Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1830 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1830 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1830 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1830 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3300 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Rare Coins (4)
  • Stack's (1)
  • Александр (2)
Россия 10 копеек 1830 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 10 копеек 1830 ЕМ на аукционе Stack's - August 21, 2021
Россия 10 копеек 1830 ЕМ на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Россия 10 копеек 1830 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
Россия 10 копеек 1830 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU53
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Россия 10 копеек 1830 ЕМ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Россия 10 копеек 1830 ЕМ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1830 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность PF58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1830 ЕМ на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 10 копеек 1830 ЕМ на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS65 PL
Цена
Россия 10 копеек 1830 ЕМ на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 10 копеек 1830 ЕМ на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS65 PL
Цена
Россия 10 копеек 1830 ЕМ на аукционе Heritage - January 13, 2009
Россия 10 копеек 1830 ЕМ на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1830 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск