Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1830 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1830 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3300 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU53
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность PF58
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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