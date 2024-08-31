Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Александр (2)
  • Империя (1)
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
509 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS62 PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1830 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск