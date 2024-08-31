Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (1)
- Roma Numismatics (1)
- Александр (2)
- Империя (1)
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS62 PL
Цена
******
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Где продать?
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