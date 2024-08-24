Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1830 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1830 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2125 проданному на аукционе The New York Sale за 625 USD. Торги состоялись 10 января 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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