Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1830 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 10,36 гр
- Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
- Диаметр 23,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 106,026
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 рубля
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (152) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1830 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 44228 проданному на аукционе Stack's Bowers за 22000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (2)
- Auction World (1)
- AURORA (2)
- Baldwin's (2)
- Busso Peus (1)
- Chaponnière (2)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- CNG (1)
- Coins.ee (1)
- Felzmann (2)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (6)
- Grün (2)
- Heritage (9)
- HERVERA (3)
- Hess Divo (4)
- HIRSCH (1)
- Höhn (1)
- iNumis (1)
- Jean ELSEN (3)
- Katz (3)
- Künker (19)
- Lanz München (1)
- London Coins (1)
- MARCINIAK (1)
- Münzenonline (2)
- New York Sale (2)
- Niemczyk (1)
- Nihon (1)
- Numisbalt (5)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Rare Coins (11)
- Rauch (1)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (5)
- Soler y Llach (4)
- Sonntag (3)
- Spink (2)
- Stack's (3)
- Teutoburger (2)
- Tosunidis Coin House (2)
- UBS (1)
- WAG (2)
- WCN (1)
- WDA - MiM (1)
- Александр (6)
- Знак (3)
- Империя (5)
- Имперская монета (4)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (6)
- Русское Наследие (3)
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
5170 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи 3 рубля 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск