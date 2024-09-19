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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1830 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 рубля 1830 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 рубля 1830 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
  • Диаметр 23,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 106,026

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (152) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1830 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 44228 проданному на аукционе Stack's Bowers за 22000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
5170 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1511 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Heritage - April 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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