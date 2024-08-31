3 рубля 1830 года СПБ. Без розеток у цифры "3" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1830 года со знаком СПБ. Без розеток у цифры "3". Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1607 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

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