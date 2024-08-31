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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1830 года СПБ. Без розеток у цифры "3" (Россия, Николай I)

Разновидность: Без розеток у цифры "3"

Аверс монеты - 3 рубля 1830 года СПБ Без розеток у цифры "3" - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 рубля 1830 года СПБ Без розеток у цифры "3" - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
  • Диаметр 23,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 106,026

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1830 года со знаком СПБ. Без розеток у цифры "3". Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1607 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Heritage - January 7, 2013
Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность VF20 NGC
Цена
4994 $
Цена в валюте аукциона 4994 USD
Россия 3 рубля 1830 СПБ на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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