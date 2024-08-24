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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 5 копеек 1830 года СПБ. Длинные ленты (Россия, Николай I)

Разновидность: Длинные ленты

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1830 года СПБ Длинные ленты - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1830 года СПБ Длинные ленты - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,75 гр
  • Диаметр 36,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1830 года со знаком СПБ. Длинные ленты. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 PL
Цена
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS64
Цена
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
4147 $
Цена в валюте аукциона 450000 RUB
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
******
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63 PL
Цена
******
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS63 ANA
Цена
******
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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