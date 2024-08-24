Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1830 года СПБ. Длинные ленты (Россия, Николай I)
Разновидность: Длинные ленты
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,75 гр
- Диаметр 36,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1830 года со знаком СПБ. Длинные ленты. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63 PL
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS63 ANA
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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