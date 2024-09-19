Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1830 года СПБ. Короткие ленты. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Короткие ленты. Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,75 гр
- Диаметр 36,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1830 года со знаком СПБ. Короткие ленты. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
2801 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
1204 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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