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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 5 копеек 1830 года СПБ. Короткие ленты. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Короткие ленты. Новодел

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1830 года СПБ Короткие ленты Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1830 года СПБ Короткие ленты Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,75 гр
  • Диаметр 36,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1830 года со знаком СПБ. Короткие ленты. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
2801 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
1204 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Stack's - August 21, 2021
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе AURORA - September 23, 2020
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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