Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1830 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Александр за 3200 USD. Торги состоялись 25 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1650 USD
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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