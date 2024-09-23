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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1830 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1830 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1830 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Александр за 3200 USD. Торги состоялись 25 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 2 копейки 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 2 копейки 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность PF60
Цена
784 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 2 копейки 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 2 копейки 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность PF61
Цена
Россия 2 копейки 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность PF60
Цена
Россия 2 копейки 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS66 RB
Цена
Россия 2 копейки 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1650 USD
Россия 2 копейки 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Россия 2 копейки 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 25, 2011
Россия 2 копейки 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 25, 2011
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность MS62
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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