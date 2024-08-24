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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

12 рублей 1830 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 12 рублей 1830 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 12 рублей 1830 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 41,41 гр
  • Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
  • Диаметр 35,75 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 119

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 12 рублей
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1830 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Александр за 165000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность PF61 CAMEO RNGA
Цена
Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
43848 $
Цена в валюте аукциона 4000000 RUB
Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
40247 $
Цена в валюте аукциона 38000 EUR
Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Münzenonline - April 8, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Münzenonline - November 26, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность XF40
Цена
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Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF45
Цена
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Россия 12 рублей 1830 СПБ на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 12 рублей 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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