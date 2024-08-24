Россия Период: 1699-1991 1699-1991
12 рублей 1830 года СПБ (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 41,41 гр
- Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
- Диаметр 35,75 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 119
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 12 рублей
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1830 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Александр за 165000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
43848 $
Цена в валюте аукциона 4000000 RUB
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
40247 $
Цена в валюте аукциона 38000 EUR
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF45
Цена
******
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12
Где продать?
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