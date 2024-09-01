Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 10 копеек 1830 года СПБ. Широкий хвост (Россия, Николай I)
Разновидность: Широкий хвост
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,5 гр
- Диаметр 42,7 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1830 года со знаком СПБ. Широкий хвост. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 830 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62
Цена
1188 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность PF63
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность PF63
Цена
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Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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