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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 10 копеек 1830 года СПБ. Широкий хвост (Россия, Николай I)

Разновидность: Широкий хвост

Аверс монеты - Пробные 10 копеек 1830 года СПБ Широкий хвост - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 10 копеек 1830 года СПБ Широкий хвост - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,5 гр
  • Диаметр 42,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1830 года со знаком СПБ. Широкий хвост. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 830 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (3)
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62
Цена
1188 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 PL
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
1014 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность PF63
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность PF63
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе AURORA - September 23, 2020
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность AU58
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Spink - June 24, 2009
Продавец Spink
Дата 24 июня 2009
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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