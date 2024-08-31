Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1830 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,100,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1830 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Русское Наследие за 110000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
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Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
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Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 8 августа 2023
Сохранность XF
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Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU58 BN ННР
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
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