1 копейка 1830 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1830 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Русское Наследие за 110000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

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