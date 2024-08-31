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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1830 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1830 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1830 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,100,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1830 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Русское Наследие за 110000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность XF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Agora - August 8, 2023
Продавец Agora
Дата 8 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность AU50 BN CGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1830 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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