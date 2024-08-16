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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1830 года ЕМ ФХ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1830 года ЕМ ФХ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1830 года ЕМ ФХ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1830 года со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 6344 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1830 ЕМ ФХ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Россия 10 копеек 1830 ЕМ ФХ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Россия 10 копеек 1830 ЕМ ФХ на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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