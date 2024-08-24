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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1830 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1830 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • UBS (1)
  • Денга1700 (1)
Россия 1 копейка 1830 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1830 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1830 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1830 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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