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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 10 копеек 1830 года СПБ. Узкий хвост. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Узкий хвост. Новодел

Аверс монеты - Пробные 10 копеек 1830 года СПБ Узкий хвост Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 10 копеек 1830 года СПБ Узкий хвост Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,5 гр
  • Диаметр 42,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1830 года со знаком СПБ. Узкий хвост. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1631 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3700 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
3032 $
Цена в валюте аукциона 270000 RUB
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
1745 $
Цена в валюте аукциона 155000 RUB
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Numisor - November 15, 2019
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS60
Цена
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - September 9, 2019
Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1830 СПБ (Пробные) на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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