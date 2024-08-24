Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 10 копеек 1830 года СПБ. Узкий хвост. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Узкий хвост. Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,5 гр
- Диаметр 42,7 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1830 года со знаком СПБ. Узкий хвост. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1631 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3700 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
1745 $
Цена в валюте аукциона 155000 RUB
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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