Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 886 проданному на аукционе SINCONA AG за 20000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Baldwin's (1)
- New York Sale (2)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (1)
- WAG (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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