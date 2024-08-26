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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
1449 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
1287 $
Цена в валюте аукциона 114871 RUB
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS64
Цена
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - August 26, 2020
Продавец MS67
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS64 BN NGC
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - July 8, 2020
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rauch - November 14, 2018
Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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