Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
1449 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
1287 $
Цена в валюте аукциона 114871 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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