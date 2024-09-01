Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1830 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 581 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (3)
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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