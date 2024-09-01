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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1830 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1830 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1830 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 581 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (3)
Россия 5 копеек 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1002 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Россия 5 копеек 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Россия 5 копеек 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
894 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Россия 5 копеек 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 5 копеек 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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