Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1830 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,450,200
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1830 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 532 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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