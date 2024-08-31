Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6542 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS64 PL
Цена
******
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Где продать?
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