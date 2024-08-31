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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6542 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
779 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rauch - November 14, 2018
Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
******
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Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
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Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS64 PL
Цена
******
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Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS63 PL
Цена
Россия 5 копеек 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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