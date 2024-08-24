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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1830 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1830 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1830 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1830 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52157 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1725 USD. Торги состоялись 27 сентября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1830 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 28, 2007
Россия 2 копейки 1830 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?

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