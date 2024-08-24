2 копейки 1830 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1830 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52157 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1725 USD. Торги состоялись 27 сентября 2007.

Сохранность UNC (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) RB (1) Сервис PCGS (1)