Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1830 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1830 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52157 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1725 USD. Торги состоялись 27 сентября 2007.
Сохранность
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