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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (1)
  • Александр (3)
  • Русское Наследие (4)
Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
733 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
727 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS65 BN PL RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65 BN PL RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rauch - November 14, 2018
Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65 BN PL RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS65 PL RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS61
Цена
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Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS62
Цена
Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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