Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (6)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (1)
- Александр (3)
- Русское Наследие (4)
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
733 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
727 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS65 BN PL RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65 BN PL RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65 BN PL RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS62 PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск