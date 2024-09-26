2 копейки 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.

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