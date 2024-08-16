Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1830 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1830 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Александр (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск