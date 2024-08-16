10 копеек 1830 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1830 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.

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