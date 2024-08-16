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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1830 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1830 года ЕМ ФХ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1830 года ЕМ ФХ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1830 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 10 копеек 1830 ЕМ ФХ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 10 копеек 1830 ЕМ ФХ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
839 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия 10 копеек 1830 ЕМ ФХ на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 10 копеек 1830 ЕМ ФХ на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность MS62
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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