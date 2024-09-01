Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1830 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1284 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 7500 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1851 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
803 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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