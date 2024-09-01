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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1830 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1830 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1830 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1284 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 7500 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • RedSquare (1)
Россия 1 копейка 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 копейка 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1851 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Россия 1 копейка 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Россия 1 копейка 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
803 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 1 копейка 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1830 ЕМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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