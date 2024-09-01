1 копейка 1830 года ЕМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1284 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 7500 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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