Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1840 года ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" маленькие (Россия, Николай I)
Разновидность: Вензель украшенный. "ЕМ" маленькие
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,347,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" маленькие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Александр за 1100 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (8)
- Baldwin's (1)
- Heritage (1)
- Katz (2)
- MUNZE (8)
- Rare Coins (3)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (6)
- SINCONA (1)
- UBS (1)
- Александр (1)
- Денга1700 (2)
- Империя (2)
- Монеты и Медали (2)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск