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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе MS67 за 82500 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
984 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 2 копейки 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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