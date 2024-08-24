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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1828 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1828 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1828 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (154) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1828 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе MS67 за 80000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1828 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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