Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1828 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (154) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1828 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе MS67 за 80000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
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Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Дата 12 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
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Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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