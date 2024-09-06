2 копейки 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе Имперская монета за 20797 RUB. Торги состоялись 18 февраля 2020.

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