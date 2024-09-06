Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе Имперская монета за 20797 RUB. Торги состоялись 18 февраля 2020.
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 16 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50 BN
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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