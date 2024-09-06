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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе Имперская монета за 20797 RUB. Торги состоялись 18 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
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Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Jesús Vico - July 16, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 16 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - February 25, 2019
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Jesús Vico - September 13, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Jesús Vico - June 7, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1834 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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