Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1840 года ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" большие (Россия, Николай I)
Разновидность: Вензель обычный. "ЕМ" большие
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,347,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" большие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7603 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 160 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 139 USD
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
******
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12
Где продать?
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