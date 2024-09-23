2 копейки 1840 года ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" большие (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" большие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7603 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 160 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

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