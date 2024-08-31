Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,347,476
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1855
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 681 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 17 декабря 2023
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Дата 26 ноября 2023
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Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 16 августа 2023
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Дата 16 августа 2023
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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