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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,347,476

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1855
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 681 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
203 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1855 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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