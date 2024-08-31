2 копейки 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 681 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность UNC (4) AU (6) XF (55) VF (44) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) AU58 (1) AU53 (2) XF45 (3) XF40 (3) VF35 (1) VF30 (2) VF25 (2) DETAILS (2) BN (6) Сервис NGC (5) RNGA (1) PCGS (3)

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